Abin da ya sa APC ta dakatar da kaddamar da yakin neman zaben shugaban kasa

Mintuna 57 da suka wuce

Amma jam`iyyar ta ce ba matsala ba ce ta sa aka fasa, illa tana so ne ta kara kyautata shirin da take yi, kamar yadda Honorabul Dattuwa Alin Kumo, dan kwamitin gudanarwar jam`iyyar APC, ya shaida wa BBC.

"Ba janyewa aka yi ba; ka san siyasa abu ne na yawun jama'a da ake bukatar kowa da kowa. Zabe ake so a shiga na shugaban kasa kuma ba shi kadai muke so mu ci ba. Muna so mu ci zaben gwamnoninmu da sanatocinmu da 'yan majalisar dokoki, don haka ba ma so mu bar baya da kura," in ji Honorabul Alin Kumo.