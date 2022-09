Abu biyar da Atiku ya faɗa yayin ƙaddamar da kamfe ɗinsa

"Akasarin mutanen da suka taru a nan ƙwararrun 'yan siyasa ne irina waɗanda siyasa ke gudana a cikin jininsu saboda ƙaunar da suke yi wa mutane da kuma ƙasarsu," in ji Atiku.

Duk da cewa babban abin da ya tara su shi ne ƙaddamar da tawagar kamfe, an kuma ƙaddamar da wani littafi da aka rubuta game da hukunce-hukuncen da kotuna suka bayar game da ƙararrakin da Atiku ya shigar a tsawon shekaru mai suna 'Landmark Constitutional Law Cases in Nigeria; The Atiku Abubakar Cases'.