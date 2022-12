Kayyade kudaden da za a cire a kullum zai fi shafar 'yan siyasa ba talakawa ba - Sanusi II

"Duniya tana canjawa, muna so tsarin kudi a hannun `yan Najeirya ya zama mai sauki, kuma a rage sata, sai dai a lokacin da ka fara mutane suka yi ta hayanayi cewar ba sa so, amma ga shi yanzu an fara fahimtar amfaninsa."