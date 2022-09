Yadda ake gaya wa ƙudan zumar da Sarauniya ke kiwo batun rasuwarta

Mintuna 56 da suka wuce

By Fernando Duarte, BBC World Service

To amma wasu daga cikin al'adu da tufafin bikin na iya bai wa hatta wadanda ke tunkahon cewa sun san harkokin Gidan Sarautar mamaki.

Gaya wa kudajen zuma labarin rasuwar

Duk da yadda aka baza labarin rasuwar Sarauniyar ta kafofi da dama, dole ne a gaya wa wasu ɗaiɗaiku labarin rasuwar ta ta gaba da gaba: kudan zumar da take kiwo na daga cikinsu.

Al'ada ce da ake yi ta sanar da su sauyin da aka samu, da cewa idan ba a yi ta ba to kudan zai iya daina yin zuma.

Shi ma sarkin za a rika yi masa bikin ranar haihuwa biyu?

An san Sarauniya Elizabeth ta biyu da yin bikin tunawa da ranr haihuwarta guda biyu.

An haife ta ne a ranar 21 ga watan Afrilu, amma an santa da yin bikin tunawa da haihuwar a hukumance a duk ranar Asabar ta biyu a watan Yuni, inda ake yin gagarumin biki da ake kira 'Trooping the Colour'.