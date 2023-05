Ina neman afuwa kan wahalhalun da wasu tsare-tsarenmu suka haifar - Buhari

Mintuna 25 da suka wuce

Shugaba Buhari ya ce “Yan uwana yan Najeriya kun san yadda, har cikin zuciyata nake matukar so na ga na yaki rashawa wanda shi ne ya hana kasar ci gaba. Na yi bakin kokarina wajen ganin an ci nasara duk da irin turjiyar da muka samu wadda da ma mun yi tsammanin hakan.”

“Ina murna kan cewa an samu kwato kudade an dawo da su gida kuma an kwato kadarorin da aka saya da kudin haram”