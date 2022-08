Yaƙin Tigray: 'Na kasa tura kuɗi ga dangina da ke cikin tsananin yunwa'

Sa'a 1 da ta wuce

"Ina da dangi da yawa a can. Ina so na aika musu da tallafi. Ba zan iya tura musu kuɗi ba," kamar yadda ya bayyana a wani taron manema labarai.

"Ban san wanda ya mutu ba ko wanda ke raye," in ji shi.

An koma da yaƙi a makon nan bayan an shafe watanni ana zaman lafiya sakamakon yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimmawa a watan Maris tsakanin gwamnatin Habasha da yankin Tigray domin bayar da dama a shigar da kayan agaji.

"Ganin cewa ba zan iya taimaka wa iyayena waɗanda suka dogara a kaina ba abu ne mai ciwo," in ji shi.

Wani da ke zaune a Addis Ababa, babban birnin Habasha ya shaida wa BBC cewa sun samu wani wanda zai iya kai musu kuɗi Tigray idan an ba shi kamasho na kashi 20 cikin dari.

"An tsara abin ne ta yadda kuɗin za su isa cikin mako guda. An shafe sama da mako guda kuma iyalaina ba su samu kuɗin ba. Ban san halin da suke ciki ba a yanzu,'' in ji shi.