Yadda mahaifiyar Dogo Giɗe ta roƙe shi ya sako ɗaliban sakandaren Yauri

Mintuna 20 da suka wuce

Hakan ne ya sa masu ruwa da tsaki da haɗin gwiwar iyayen yaran suka fara wani yunkuri domin ganin an kuɓutar da sauran yaran.

"Hukumomi sun ce za su iya ƙwato yaran amma suna tsoron ta ya ya za a yi wannan aiki ba tare da an samu rasa rai ba, don haka an yadda da batun tara kuɗin,'' in ji shi.