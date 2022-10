Confidence Man: Abubuwan fallasa takwas da aka rubuta kan rayuwar Donald Trump

Sa'a 1 da ta wuce

Wadannan bayanan fallasar da kuma karin wasu batutuwa na cikin abubuwan bankada da Maggie Haberman, 'yar jaridar New York Times ta wallafa a cikin wani littafinta da ake matukar sa ran fitowarsa mai suna Confidence Man , wanda ya fito kasuwa yau Talata.

Littafin ya bi diddigin rayuwar Mista Trump ne daga lokacin da yake matsayin dan kasuwa a birnin New York zuwa ga rayuwarsa bayan zama shugaban kasa.

An tattara bayanan ne daga jerin tattaunawa da majiyoyi fiye da 200, ciki har da tsoffin mataimaka na musamman da kuma wasu hirarraki guda uku da shi kansa Trump ya yi.

1) Trump ya so ya kori Ivanka da Jared Kushner

Mista Trump ya musanta cewa ya taba tunanin ya kori Ivanka da mijinta daga aiki. "Tatsuniya ce tsagwaro. Ban taba tunanin haka ba," in ji shi.

2) Trump ya yi tunanin yin luguden bama-bamai kan cibiyoyin sarrafa miyagun kwayoyi na Mexico

3) Trump ya ji tsoron mutuwa sanadin cutar korona

Maggie Haberman ta wallafa cewa tsohon shugaban ya nemi mataimakansa na musamman da ke kewaye da shi su cire takunkumansu kuma ya shawarci gwamnan New York na wancan lokaci Andrew Cuomo ya daina magana game da kwayar cutar a talbijin."Kada ka mai da cibi ya zama kari," Mista Trump ya fada wa Mista Cuomo, a cewar littafin. "Za ka mai da abin ya zama wata matsala."

4) Da yake ganawa da firaministar Birtaniya Trump ya yi maganar gidansa

Misali, a ganawarsa ta farko da firaministar Birtaniya Theresa May, Mista Trump ya yi bayani game da zubar da ciki inda ya ce "wasu suna goyon bayan rayuwa, wasu kuma suna goyon bayan zabi.

5) Trump ya nemi Giuliani ya "yi duk abin da zai iya" ya canza sakamakon zaben 2020

Lokacin da ta bayyana cewa Mista Trump ba zai yi nasara a zaben 2020 saboda Shugaba Joe Biden ya sha gabansa, ya yi kira ga tsohon magajin birnin New York da lauyansa Rudy Giuliani.

"To, Rudy, wuka da nama suna hannunka. Ka bazama, ka yi duk abin da kake so. Ban damu ba," Mista Trump ya ce bayan wasu lauyoyi sun ki yin abin da ya ce a yunkurinsa na kifar da sakamakon zaben.

6) Trump ya samo hujjar kin biyan haraji a cikin jirgin sama

Maggie Haberman ta rubuta cewa Mista Trump ya mai da martani, inda ya jingina da kujera kafin ya gurza yatsu bayan wani tunani bagatatan ya zo masa: "To, kun san cewa ana binciken kudina don tantance haraje-harajena, A ko da yaushe dukiyata tana fuskantar binciken kudi," he said."