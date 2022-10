Hanyoyi hudu na kauce wa kamuwa da cutukan ido

Asalin hoton, OTHERS

Mintuna 13 da suka wuce

Taken wannan rana a wannan shekara ta 2022, shi ne ‘’Love Your Eye’’ wato Mu Kaunaci Idonmu.

A tattaunawar da ta yi da BBC kwararriyar likitar ido a asibitin Koyarwa na Jami’ar Abuja, da ke Najeriya, Dr Fatima Kyari, wadda kuma tana daga cikin shugabannin kungiyar yaki da makanta da cutukan ido ta duniya, ta ce taken ranar da ya kasance "Mu Kaunaci Idonmu" na nufin sai mutum ya kaunaci idonsa ne sannan zai san muhimmancin kare shi.

Likitar ta ce a bisa wannan rana ne kungiyar ta duniya ke so ta fadakar da mutane cewa akwai matsalolin na ido da ke damun al’ummar duniya wadanda ya kamata a tashi tsaye domin maganinsu saboda illarsu ga rayuwar dan-Adam, inda za su iya kai shi ga rasa gani gaba-daya idan ba a dauki mataki ba tun daga farkon-fari.

Saboda ko dai ba su da kudi ko kuma ba su da inda za su je a yi musu magani, wanda wannan ba karamar matsala ba ce in ji kwararriyar likitar.

Cutukan da ke shafar ido

Likitar ta yi bayani da cewa cuta ce da take samun yawanci mutanen da suka girma daga shekara 40 zuwa sama, ko da yake ta ce hatta jariri ana iya samunsa da ita, amma dai galibi ta fi samuwa ga manya.

To ita wannan cuta wadda take kama ido a hankali a hankali, ita ma galibi saboda shekaru, tana farawa da ido daya sannan kuma ta kama daya, idan har ba a dauki mataki da wuri ba har ta lalata ido ya kasance mutum ya daina gani to ba wani abu da za a iya yi a gyarawa mutum ido.