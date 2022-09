Abin da masana suka ce kan batun 'babu farar-hular da ke da ƴancin dukan ɗan sanda ko da ya ci zarafinsa'

“Amma ba a ce a yi wa mutum duka kamar na yanke hukunci ba – a’a domin duk irin laifin da mutum ya yi ana kan matakin ana zargi ne,” in ji masanin.

Sai dai Barista Mainasara Kogo ya ce idan ɗan ƙasa ya fahinci jami’in tsaro na neman wuce iyakokinsa ko naƙasa shi ba gaira ba dalili, to yana iya kare kansa.

Ya ce “Idan ka ga yana neman ya ci maka mutunci ko ya wuce gona da iri to kana iya kare kanka.

“Idan ba shi da wannan iznin to ka gaya masa a matsayin girmama wannan kayan sarki da yake sanye da su, to ka wuce in bi ka mu tafi tare ba dole sai na shiga motarka ba, shi ma ba dole ya shiga taka ba.”