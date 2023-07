Yadda Gwamnatin Syria ke harƙallar miyagun ƙwayoyi

A wani binciken hadin gwiwa tsakanin Sashin Larabci na BBC da cibiyar binciken kwakwaf ta OCCRP an gano harkallar kwayar Captagon na biliyoyin dala a tsakanin wasu jami'an tsaron Kasar Syria da wasu daga cikin iyalan Shugaban Kasa Bashar al-Assad.

A watan Yulin 2022 a birnin Suweida a Kudancin Syria, hedkwatar Raji Falhout, wanda shi ne jagoran kungiyar mai mara wa gwamnati baya ta samu cikas, inda wata abokiyar hamayyarta ta mata kifa daya kwala. A lokacin an gano jakunkunan wasu abubuwan da ake kyautata zaton kwayoyin Captagon ne da aka sarrafa su domin rarraba su da wani inji na shan kwayar da kuma katin aikin soja na Fahout na Syria da wata waya a rufe.

Da muka tambaye shi matsayinsa a harkallar safarar kwayar Captagon, sai ya ce, "An hana mu zuwa wajen da ake hada kwayar," in ji shi. "Muna tsara wajen haduwa ne, sai mu saya a hannun Hezbollah. Za mu karba kayan, sannan sai mu tsara da Sashe na Hudu yadda da za mu bi mu fita."

Maher al-Assad yanzu haka yana fuskantar takunkumi da dama daga kasashen Yamma saboda amfani da karfi wajen murkushe masu zanga-zanga a lokacin Yakin Basarar kasar, kuma an dade ana zargin shi da amfani da makamai masu guba.

"Sai ya zama an fara amfani da motocin sashen wajen dakon masu tsatstsauran ra'ayi da makamai da kwayoyi domin su kadai ne suke da ikon zirga-zirga tare da wuce duk wani shingen bincike a kasar hankali kwance."

"Yanayin kudin shiga da take samu, ya sa kudin kasafin kasar ya yi karanci sodai," in ji Joel Rayburn, wanda tsohon Jakadan Amurka a Syria ne a zantawarsa da BBC.

A shekarar 2021, an gabatar da wani dan kasuwa, wanda dan kasar Lebanon da Syria ne mai suna Hassan Daqqou da ake kira da "Sarkin Captagon" a Lebanon.

An same shi da laifin safarar kwayar Captagon bayan an kama kwayar da dama a lokacin da ake shigar da ita kasar Malaysia.