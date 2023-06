Waiwaye: Ganawar Kwankwaso da Tinubu da rufe majalisa ta tara

Mintuna 13 da suka wuce

Ganawar Kwankwaso da Tinubu

Rufe majalisar dokokin Najeriya ta tara

Tinubu ya dakatar da gwamnan CBN Emefiele

An umurci gwamnan CBN ɗin ya mika ragamar tafiyar da harkokin ofis ɗin ga mataimakin gwamna mai kula da harkokin gudanarwa wanda zai kasance muƙadashin gwamna har sai an kammala bincike da kuma sauye-sauye a bangaren kuɗi.

Samamen da jami'an tsaro suka kai gidan tsohon gwamnan Zamfara

"Dukkan ɗakunan matana babu wanda ba a shiga ba, har da hijabi na mata aka kwashe. Hatta irin murhun nan na garwashi, duka an saka cikin mota an tafi da su," in ji shi.

Koken Ganduje ga Bola Tinubu kan Abba gida-gida

Majalisar Najeriya ta amince da dokar hukunta masu lalata da ɗalibai

Tun a shekarar 2020 Majalisar Dattawa ta amince da ƙudirin mai taken The Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment in Tertiary Educational Institutions Bill amma ƙunshe da tanade-tanade daban.