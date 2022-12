Jerin mutanen da ke jira a aiwatar musu da hukuncin kisa a Iran

Mintuna 43 da suka wuce

Dukkansu, wata kotun juyin juya hali ce a Moharebeh ta same su da laifin "kiyayya ga Allah".

Mohsen Shekari

Wani mai kare hakikin dan Adam ya ce an yi wa Mohsen Shekari shari'a ba tare da an bi ka'idoji ba

Majidreza Rahnavard

An yanke wa Majidreza Rahnavard hukuncin kisa kwana 23 kawai da kama shi

A wani bidiyo da kafar talabijin ta Iran ta nuna, an nuno shi fuskarsa a rufe kuma hannunsa a karye.

An zartar masa da hukunci kwana 23 da tsare shi.

Ko me muka sani dangane da sauran suma da wata kila su iya gamuwa da makamanciyar irin wannan kaddara?

Sahand Noormohammadzadeh

Sahand mai shekara 26, an yanke masa hukucin kisa bayan an same shi da laifin nuna "kiyayya ga Allah".