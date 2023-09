'Yan sanda sun fara dirar mikiya kan masu yaɗa jita-jitar 'matsafa masu shan jini'

Mintuna 39 da suka wuce

Sakamakon jita-jitar da ta gauraye wasu sassan arewacin Najeriya game da wasu mutane da ake zargin masu shanye jini da 'yan shafi mu-lera, 'yan sanda sun fara yin dirar mikiya a kan wasu da ake zargin suna yaɗa irin wannan jita-jita, da kan janyo a far wa wasu mutane da ba su ji ba, ba su gani ba.

A wata ruwayar kuma, an ce mutanen da ake zargi suna kwashe wa namiji mazakuta, yayin da mace take rasa mamanta.

Irin wannan jita-jita dai, ta kai ga har cincirindon mutane suna far wa mutanen da ba su ji ba, ba su gani ba a jihohi kamar Kano da Bauchi da Kaduna.

End of podcast promotion

"Mun samu kira a ranar Lahadi cewa, an kama wasu 'yan mata a wani gida da ke layin Ɗanfili, ana zarginsu da shan jini, nan da nan jami'ai suka garzaya suka ceto su aka tafi da su asibitin Gwagwarwa aka duba su, sannan aka sallame su.

"Bincikenmu ya gano cewa babu wanda ('yan matan) suka taɓa, kawai zargi ne maras tushe, mun kama matar da mijin sannan mun kama wasu daga cikin waɗanda suka taimaka wajen yaɗa wannan jita-jita," in ji sanarwar.

"Bincike ya tabbatar mana da babu abin da suka yi, kawai an fuskanci baƙin fuska ne a unguwar, amma an shawo kan lamarin," in ji sanarwar.