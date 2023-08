Waiwaye: Rashin tantance El-Rufai da suɓul-da-bakan Akpabio

Sa'a 1 da ta wuce

Majalisa ba ta tabbatar da El-Rufai a matsayin minista ba

Ecowas ta umarci dakarunta su zama cikin shirin kai yaƙi Nijar

Akpabio ya yi suɓul-da-baka kan 'kuɗaɗen more hutun' sanatoci

Asalin hoton, President of the Senate/Twitter

Haka kuma a makon da ya gabatan ne shugaban Majalisar Datawan Najeriya, Godswill Akpabio ya yi suɓul-da-bakan cewa majalisar ta tura wa mambobinta 'kuɗin more hutu'

A lokacin zaman majalisar na ƙarshe kafin tafiya hutu, Akpabio ya ce “Da zarar an rantsar da Sanata Umahi a matsayin minista, za mu sake tsara shugabancin majalisar.”

Sai ya ce “Domin more hutunmu, Akawun majalisa ya tura ɗan wani abu a asusun ajiyar kowannenmu.”

Tinubu ya kafa kwamitin garambawul a harkar tara haraji

Tinubu ya ce Najeriya har yanzu tana fuskantar ƙalubale a ɓangarorin da suka haɗar da biyan haraji cikin sauƙi, kuma kason haraji da take karɓa idan an kwatanta da kuɗin da take samu daga duk abin da ta sarrafa a gida ya yi kaɗan. A cewarsa ƙasar, ta zama kurar baya a Afirka a wannan ɓangare.