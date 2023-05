Madrid za ta dauki Bellingham, Burnley na hangen Carvalho

Sa'a 1 da ta wuce

Manajan Manchester United Erik ten Hag ya na sa ran dan wasan Ingila Marcus Rashford zai tsawaita kwantiraginsa da kungiyar ta Old Trafford, a yayinda da kwantiragin dan wasan mai shekara 25 na yanzu zai kare a karshen shekarar 2023-2024. (Viaplay, via Manchester Evening News)

Mutumin da ake sa ran shi ne zai zama sabon manajan Chelsea Mauricio Pochettino na so ya dubi kwarewar dan wasan Belgium Romelu Lukaku, wanda zai kammala wasan da ya ke yiwa Inter Milan a wannan kakar, to amma dan wasan mai shekara 30 ya na so ya yi zamansa a kungiyar kwallon kafan ta Italiya. (La Gazzetta dello Sport - in Italian)