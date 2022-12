Me zai faru idan jam'iyyu a Kano suka ƙi cimma yarjejeniyar zaman lafiya a zaɓen 2023?

An kaɗa gangar siyasa a Najeriya, kuma tuni al’amura suka ɗauki ɗumi kafin babban zaɓe na watan Fabarairun 2023.

'Yadda APC da NNPP ke barazana ga zaman lafiyar Kano'

"Wannan maganar da na yi ta nuna cewa ni muminin ne kenan, an sare ni sau biyu na ce ban yarda ba," a cewarsa. "In dai wannan hanyar ake bi a yi nasara to mu ma za mu bi ta don mu yi nasara."