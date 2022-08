Waiwaye: Ana yin tir da tuban Bello Turji, an dakatar da ɗaukar sabbin 'yan sanda aiki

Sa'a 1 da ta wuce

An dakatar da ɗaukar sabbin ƴan sanda aiki

Amurka za ta mayar wa Najeriya dala miliyan 23 da ake zargi Abacha ya sace

Najeriya ta sakar wa kamfanonin sufurin jiragen sama na waje kuɗinsu da ta riƙe

Rushewar gini a Abuja ta kashe mutum biyu

Kungiyar Izala ta aurar da mata marayu 20 a Abuja

An sako malaman coci mata da aka sace a Jihar Imo

Cikin wata sanarwa da wata kungiyar kiristoci mata mai suna The Sisters of Jesus the Savior, ta fitar ta ce bayan shafe kwanaki biyu ana addu'oi game da sace matan, a yanzu an sako su kuma suna cikin koshin lafiya.