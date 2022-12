Rayuwata a matsayin mace ta biyar: Matar da ta kwatarwa kanta 'yanci a Nijar

An sayar da Hadizatou Mani ga wani mutum karkashin koyarwar wahaya a Jamhuriyar Nijar

Mintuna 34 da suka wuce

An sayar da Hadizatou Mani-Karou ga wani basaraken kauye lokacin tana da shekaru 12, ta kuma zamo mace ta biyar a wurin mutumin a wani tsari da ake kira Wahaya ko ''mace ta biyar'', yanayi ne mai matukar tayar da hankali.

"Ba ni da wani 'yanci; babu hutu, babu abinci, babu kwanciyar hankali," in ji matar a shirin BBC na Mata 100, a lokacin tana gidansu da ke kudancin jamhuriyar Nijar.

Bayan samun 'yanci a shekarar 2005, ta yi aure da wanda ta zabawa kanta, amma sai tsohon mijinta ya maka ta a kotu kan ta yi aure kan aurensa, an kuma yanke wa Hadizatou hukuncin zaman kaso duk da tana da juna biyu.

Amma duk da hukuncin da kotu ya yanke, Mis Mani ba ta tsayar da gangamin da take yi na wayar da kan mata ba, saboda har yanzu sama da mutane 130,000 na ci gaba da fuskantar bauta da tsananin wahala a Jamhuriyar Nijar, kamar yadda kididdigar hukumar yaki da bauta ta Global Slavery ta bayyana.

Karin matar aure

An yi cinikin ta ba tare da iyayenta na wurin ba ko sanin nawa aka biya ba.

Bakar azabar da ake gana mata ta janyo tserewarta gida amma duk lokacin da ta je sai a taso keyarsa ta a sake mayar da ita Nijar, kuma hukuncin da take fuskanta ya fi na baya tsanani.

''Yakan shaida min ni baiwarsa ce, sai yadda ya ga damar yi da ni tun da kudi ya sanya ya sayo ni kamar akuya,'' in ji Mani. Ta kuma ce ya yi mata fyade ba adadi tare da tilasta ma ta haihuwar 'ya'yan da su ma bayi ne a gare shi.

An soma amfani da tsarin Wahaya daruruwan shekaru da suka wuce, kuma har yanzu ana ci gaba da bin tsarin ko a boye ko kuma bayyane.

A shekarar 1960 karkashin wata sabuwar dokar kundin tsarin mulkin Nijar, an sake haramt aikin bauta da sayan bayi, sai dai rubutun a takarda kadai ya tsaya, domin an ci gaba yi ba tare da wata fargaba ba.

'Da'ira mai abin kunya'

An samu Ms Mani da laifin yin aure kan aure, aka kuma yanke mata hukuncin zaman kason watanni 6, amma daga bisani shari'a ta sauya a shekarar 2019.

Alkalai sun ce jamhuriyar Nijar ta take dokokin da aka kafa na haramta bauta, ta hanyar kin hukunta tsohon mijin Mani da ya azabtar da ita, sun kuma gaza ba ta kariyar da ta ke bukata.

Hukumar yaki da kangin bauta ta Nijar ce ta dauki nauyin tsayawa Mis Mani by Niger's anti-slavery organisation Timidria da wata kungiya mai zaman kan ta ta Birtaniya mai yaki da bauta a duniya su ne suka taimaka ma ta kai ga wannan nasara.

Shugaban hukumar Timidria Association president Ali Bouzou, ya ce har yanzu ba a daina muguwar dabi'ar bautar da mutane da sayo su ba musammana ayankunanan Konni, Madaoua-Bouza da Illela, yanyi ne da muke kira yankuna masu ban takaici da kunya,'' in ji shi.

An fara daukar matakai a jamhuriyar Nijar karkahin sabuwar dokar.

Tsakanin shekarun 2003 zuwa farkon 2022, an kai korafin bautar da mutane sau 114, kamar yadda Mista Bouzou ya bayyana, kuma an yanke hukunci kan mutum 55 gaban shari'a, yayin da aka zartar da hukunci kan mutum shida amma hudu daga ciki an yi watsi da su daga baya.