Waiwaye: Kalaman ɓatanci tsakanin Atiku da Tinubu, kuɗaɗen waje 'na sata' da gwamnatin Buhari ta ƙwato

Mintuna 37 da suka wuce

Gwamnatin Buhari ta ƙwato kuɗaɗen waje miliyan 12 'da ma'aikatan gwamnati suka sace'

Ba mu taɓa tunanin ɗage zaɓen 2023 ba - Inec

Inec ta tsawaita wa'adin karɓar katin zaɓe

"Saboda wannan dalilin, an tsawaita wa'adin karɓar katin zaɓen da kwana takwas," in ji shi. "A madadin wa'adin ya ƙare ranar Lahadi, 22 ga watan Janairu, za a ci gaba da karɓa har zuwa Lahadi, 29 ga wata."

Yadda PDP da APC ke jifan Tinubu da Atiku da kalaman ɓatanci

'Yan bindiga sun yi garkuwa da manoma a Osun

Zan tattauna da masu tayar da ƙayar baya idan na zama shugaban ƙasa - Peter Obi

"Zan tattauna da waɗanda suke so a tattauna da su. Sai an kalli me ke jawo suke gwagwarmaya; batu ne na rashin adalci ko lamari ne na talauci ko rashin aikin yi," in ji Mista Obi.