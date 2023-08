Ƙungiyar 'yan tawaye da juyin mulkin sojoji ta ɓulla a Nijar

Sa'a 1 da ta wuce

Rhissa Ag Boula ya ce ƙungiyar tasa mai suna Majalisar Nuna Bijirewa don Tabbatar da Jamhuriya (Council of Resistance for the Republic) za ta tallafa wa ƙoƙarin dawo da gwamnati mai aiki da tsarin mulki a Nijar.