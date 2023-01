Sadaukarwar mata da ke karɓar albashi mafi karancin a 2022

Jussara Bacello has found a cheaper alternative to washing-up liquid

Sa'a 1 da ta wuce

Sabulun wanka da wanki da ake yin shi a gida

"Nakan yi tuya da soye-soye da mai, idan ya zama ba zan iya ci gaba da amfani da shi ba, sai in ɗura shi a kwalba ta roba in ba wata kawata, nan a makwabtanmu, domin yin sabulu da shi," a cewarta.

Nika masara domin samun hatsi.

"Sai in samu masara da wake, sai in nika su, ko in jika su a ruwa, in bar shi a gida," in ji ta.