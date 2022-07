Zaben Kenya: Dalilin da ya sa manoma ke son dan takara mai cike da buri

Mintuna 52 da suka wuce

"Idan Maama mai sayar da kayan lambu ta samu jarin kasuwanci daga gonarsa, ta yaya ba za mu so shi ba," in ji Mama Sasha, lokacin da take nuna mana manyan kabeji da wani ganye da ake miyar gargajiya da shi, kuma duka a gonar Mista Ruto take sarowa.