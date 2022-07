Fafaroma Francis ya bayar da haƙuri ga jama'ar Canada kan cin zarafi

Sa'a 1 da ta wuce

"Ya fitar da sanarwa, Fafaroma ya ce a yi haƙuri. Wannan batun zai aika saƙo a fadin ƙasar nan a daidai lokacin da muke shiga siyasar duniya da wurare da Majalisar Dinkin Duniya, amma a yanzu sun ji da kunnensu. Duniya ta ji," in ji Randy.

"Ga wasu, wannan bayar da haƙurin ba shi ne abin da suke so ba domin su yafe. Ga wasu, wannan bayar da haƙurin ba wani abu bane. Duk ma dai yadda kuka ji, hakan ya yi daidai. Wani rahoto da kwamitin gaskiya da sasanci na Canada ya fitar a 2015 ya gano cewa an ci zarafin ɗalibai da dama kuma an yi watsi da su, kuma akwai kusan 300 daga cikinsu da ake zaton sun rasu.