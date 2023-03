Yadda aka gaza samun nasara kan binciken makaman sirri na ƙasar Iraqi

Sa'a 1 da ta wuce

An samu sabbin bayanai a wani bincike da BBC ta yi a kan makaman ƙare dangi bayan shekara 20 da mamayar Iraqi da aka yi musamman ma bayan tattaunawa da gwamman mutane da abin ya shafa.

"Abin mamaki." Wannan shi ne martanin da wani jami’in rundunar M16 ya yi lokacin da wani abokin aikinsa ya faɗa masa a 2001 cewa da gaske Amurka take kan yaƙin Iraqi.

A wani lokaci can baya, an bayyana cewa gwamnatin Birtaniya ta bijiro da zargin mallakar makaman ƙare dangi da ake yi a Iraqi. Sai dai, ministoci a lokacin sun ce an tabbatar musu da cewa babu makaman.