Eriksen ya amince zai koma Manchester United da taka leda

Sa'a 1 da ta wuce

An fahimci cewar dan kwallon yana da damar ci gaba da taka leda a kungiyar da Thomas Frank ke jan ragama, amma ya zabi ya koma United.

An tanadi bai wa dan wasan yarjejeniyar kaka uku, amma sai an kammala auna koshin lafiyarsa a Old Trafford.