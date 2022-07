Maniyyata na hawan Arfah a Saudiyya

Sa'a 1 da ta wuce

Ranar Arfa ita ce rana mafi girma da muhimmnanci a duka kwanakin aikin hajji. Ko a hadisi ma ya zo, Annabi SAW yace Arfa ita ce hajji.

Don haka duk alhajin da bai shiga filin arfa ba har rana ta fadi a yau to ba shi da aikin hajji, sai ya sake.

Kuma da zarar an fita daga Arfa, Muzdalifa za a shiga, kamar yadda ana fita daga Muzdalifa to an shiga Muna ke nan, inda nan ne alhazai kan yi kwanaki yayin aikin hajji.