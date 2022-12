Sabon tsarin hada-hadar kudi na CBN zai kawo mana cikas a sana'armu — ‘Yan kasuwa

Sa'a 1 da ta wuce

Dan kasuwar ya ce da dama daga cikin wadanda suke hulda dasu a kasuwa manoma ne kuma daga karkara suka zo, don idan ya suka kawo hatsinsu kasuwa kamar buhu 10 zuwa sama, abin da suke so shine kawai a siye a basu kudinsu a hannu su koma gida, to irin wadannan yaya za’ayi da su?

Ta ce,” To idan an ce idan aka sayi kayanmu bayan mun kai kasuwa za a tura mana kudi ta banki to ya zamu yi ke nan, don bamu da asusun ajiya na banki, a hannunmu ake bamu kudi idan mun kawo kasuwa an siya.”