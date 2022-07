Shawara 10 ga mahajjata kan zaman Muna da Muzdalifa

Sa'o'i 4 da suka wuce

Shirya kayan sanyawa

Wadannan haramin dama ɗaya za a tafi da shi a jiki ne, kuma ba za a cire ba har sai an sauka arfah, an yi jifan farko an kuma je an yi ɗawafin ranar sallah.