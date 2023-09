Mummunar faɗuwar darajar naira a tarihi

An sayar da dala ɗaya a kan sama da naira 1,000, kafin ta sauko zuwa naira 995 da safiyar Talata a kasuwar canji ta Abuja, in ji wani mai hada-hadar kudi. A makon da ya gabata, dala daya an sayar da ita a farashin naira 980.

Ina matsalar take?

Ko hakan na da wani alfanu?

Ina mafita ?

"Abin da Najeriya take sawowa daga ƙasashen waje bai kai abin da take fitar wa ba, hakan matsala ce babba wadda idan gwamnati ta tafi a haka yadda take tafiyar hawainiya, to lallai farashin dala yanzu a fara tash," cewar Dr Murtala Ƙwara.