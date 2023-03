An bankaɗo laifukan cin zarafi biyar a rundunar 'yan sandan London

Sa'a 1 da ta wuce

An fitar da wani rahoto da ya bankaɗo tarin shedun abubuwan cin zarafi da waɗanda ba su dace ba da ake aikatawa a rundunar 'yan sandan birnin London, waɗanda suka nuna taɓarɓarewar aikinta.

An yi watsi da binciken fyaɗe saboda lalacewar firji

An tilasta wa ɗan sanda mabiyin addinin Indiya na Sikh aske gemu saboda ya zama kamar abin dariya

Haka kuma wani ɗan sandan shi ma mabiyin Sikh wata rana ya samu rawaninsa a cikin wurin ajiye takalmi an sauya masa wuri daga inda ya saba ajiyewa.

Shi kuwa wani ɗan sandan Musulmi wata rana ya samu naman alade ne an sa masa a cikin takalminsa na aiki. Ya ce abin ya ba shi tsoro sosai to amma bai faɗa wa kowa ba saboda gudun abin da hakan zai iya haifarwa na ramuwar gayya.

Ana tilasta wa mata cinye tarin cukwi

An bai wa 'yan kwamitin binciken bayanin yadda ake kunyata kananan jami'ai ta hanyar sanya su cikin wani abu da za a iya cewa tamkar wata kungiya a cikin aikin ɗan sandan.

An sheda wa jagorar binciken yadda aka ci zarafin wani jami'i ta lalata a wajen wanka a matsayin wata hanya ta shigar da shi wannan tsari.

Ana sa ƴan sanda goge WhatsApp ɗinsu

A watan Fabarairu a shekarar da ta wuce an rika aikawa da wasu saƙonnin WhatsApp na nuna wariya inda jami'an ƴan sanda da ke chaji ofis na Charing Cross suka aika shi.

Sai kuma aka ƙaddamar da wani kamfe (Not In My Met)a tsakanin ƴan sandan na neman ƙarfafa wa jami'an gwiwa da su fito fili su yi magana kan wariyar da aka nuna musu.