Ko yaya yajin aikin ƙungiyar ƙwadago ya kasance a jihohin Najeriya?

Minti 1 da ta wuce

Rahotanni sun bayyana cewa ƙungiyar ta ki halartar zama da gwamnatin tarayya ta kira a ranar Litinin a ƙoƙari da take na dakatar da su shiga yajin aikin da suka fara a yau Talata.

A Abuja, babban birnin Najeriya, an garkame sakatariyar gwamnatin tarayya, amma an buɗe wani sashi na sakatariyar inda ma'aikata suka shiga domin aiki yadda aka saba.

Sai dai an samu ƙarancin fitar ma'aikata idan aka kwatanta kamar na sauran ranakun aiki.

Har ila yau, wakilin BBC ya ruwaito cewa a can sakatariyar gwamnatin tarayya ma ma'aikata ba su fito ba.

"Shigowar mu makaranta kawai sai aka ce mana an tafi yajin aiki, an ce kowa ya tafi gida ba za a yi karatu ba," in ji wani ɗalibin makarantar.