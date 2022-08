Dabarun da Amurka ta bi wajen kashe shugaban al-Qaeda shi kaɗai ban da iyalinsa

Nan ne wurin da ake zargin Al-Zawahiri ke zaune a birnin Kabul - amma an rufe barandar

Alamu sun nuna cewa an kai harin ne kan barandar ita kaɗai kawai.

A baya, Amurka ta sha suka kan yadda hare-hare da take kaiwa ke kashe fararen hula.

Saita maharba

An yi imanin cewa Amurka ta yi amfani da Hellfires wajen kashe janar ɗin Iran, Qassem Soleimani, a birnin Bagadaza a farkon 2020, da kuma jagoran masu iƙirarin jihadi ɗan Birtaniya mai suna "Jihadi John" a Syria a 2015.

Duk sanda aka harba makami daga kan jirgi maras matuƙi - wani lokacin wani mutum ne da ke can a wata duniya mai nisa kamar Amurka zaune a wani ɗaki mai sanyi - yake kallon abin da ke faruwa ta bidiyo kai-tsaye ta hanyar tauraron ɗan Adam.

Da zarar an harba makamin, shi kuma zai ci gaba bin wannan maharbar har sai ya dira kan inda aka saita shi.

Farfesa William Banks, ƙwararre kan kashe-kashe da gangan kuma wanda ya kafa cibiyar tsaro ta Syracuse University Institute for Security Policy and Law, ya ce a baya gwamnati sai ta auna yawan farar hular da za a yi asara da kuma girman da wanda ake so a kai wa hari.