Zaɓen 2023: Dokar zaɓe ba ta san da mataimakin ɗan takara na riƙo ba - INEC

Wannan lamari dai ya jawo ce-ce-ku-ce matuƙa inda jama'a da dama ke ganin me zai sa wasu daga cikin ƴan takara su aikata wannan kuskure.

Kazalika, a kwanakin baya an yi ta raɗe-raɗin cewa shi ma dan takarar shugaban kasa na APC, Bola Ahmed Tinubu ya bayar da sunan Kabiru Ibrahim Masari, wani dan siyasa dan asalin Jihar Katsina, a matsayin mataimakinsa na riƙo.

Sai dai Tinubu ya fito ya bayyana cewa an zaɓi Kabiru Masari ne, amma zai iya sauka zuwa wa'adin da hukumar zaɓe ta bayar yana mai cewa hakan bai saɓa wa doka ba.

Me dokar Najeriya ta ce dangane da 'mataimakin ɗan takara na riƙo'

"Lokacin da ake so a yi sauyi, su waɗanda aka ba mataimakan shugaban ƙasa za su rubuto takarda, cewa ba su so su ci gaba da takarar mataimakin shugaban ƙasa, sai jam'iyya ta sauya sunayensu da na wasu waɗanda suke so su ba.