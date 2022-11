Kaucewa manufofin da aka kafa APC ne dalilin ficewata — Sani Sha'aban

Asalin hoton, OTHER

Mintuna 49 da suka wuce

Hon Sani Sha’aban, ya ce,” Duk wanda yake siyasa ba ma wanda ke jihar Kaduna ba, in dai ya san menene siyasa, to ya san cewa ba haka yakamata ayi ta a jihar Kaduna ba.”

Ya ce,” A tsarin doka an san cewa deliget ne ke zabar ‘yan Takara, to mu a jihar Kaduna akwai wanda ya ga an yi zaben deliget?