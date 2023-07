Abincin Italiyawa da ake sarrafawa da ƙwari

To za a samu sauyi kuwa? masu kamfanoni da dama a Italiya sun kware wajen amfani da sinadarin fari don yin taliya da pizza da sinasir.

To amma mai lura da gonar farin ya ce ''abin da muke yi yana da matukar kyau, saboda muna amfani da ruwa lita 12 ne kawai wajen samar da kilo daya na garin sinadrin fari''.

Yana mai cewa idan za a samar da sinadarin ta hanyar amfani da naman shanu to dole ana bukatar dubban litar ruwa.

Wasu daga cikin masu cin abinci, sun ce ba sa bukatar abincin da aka yi da sinadarin fara, to amma wadanda suke so, ciki har da ni mun ji mamakin yadda take da dandano mai dadi.