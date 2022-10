Tottenham na son Kane ya yi zamansa, PSG na neman kudin biyan Mbappe albashinsa

Mintuna 54 da suka wuce

Daraktan wasanni na kungiyar Bayern Munich Hasan Salihamidzic ya ce kungiyar ba za ta nemi sayo wani sabon dan wasa ba a watan Janairun duk da rade-radin da ake yi cewa tana sha'awar raba Harry Kane da Ingila. (Bild, via Christian Falk)

Kocin Manchester United Erik ten Hag zai so Cristiano Ronaldo yayi zamansa a kungiyar har zuwa karshen kakar wasn nan, sai dai dan wasan gaban mai shekara 37 ba zai amince a rika benca shi ba, saboda haka za a kyale shi ya koma wata kungiyar idan ya so. (Athletic - subscription required)

Chelsea za ta so dauko Rafael Leao, dan wasan gaba dan kasar Portugal a maimakon neman Ronaldo ya koma can. (CBS, via Mirror)