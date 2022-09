Juventus na son ta nada De Zerbi, Real Madrid ta janye zawarcin da take yi wa Mbappe

Sa'a 1 da ta wuce

Juventus ta na son ta nada Roberto de Zerbi bayan ta kori Max Allegri, kuma ta so ta riga Brighton wadda ita ma take son manajan Italiyar ( Times-Subscription required)

Real Madrid ta rage kaimi kan zawarcin da ta ke yi wa dan wasa gaban Faransa Kylian Mbappe kuma ta yanke shawarar dakatar da duk wani yunkuri idan shahararen dan was an PSG ba ya son ya sa hannu kan wata yarjejeniya ( Marca -in Spanish)