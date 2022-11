Yadda nahiyar Afirka za ta hade da Asia da Turai

Mintuna 55 da suka wuce

Wata taswira da masu bincike a kasar Australiya suka fitar ta yi hasashen cewa tekun Pacific zai bace, inda nahiyoyin da ya ratsa za su hade wuri daya a samu wata katafariyar sabuwar nahiya da za a kira ta Amasia, can a bangaren arewacin duniya.

To amma fa wannan abu ba zai faru ba nan da wasu shekaru miliyan 200 ko 300.

Nahiyar da take kuryar kudu a duniya wadda kuma ita ce ta fi karancin mutane a cikinta, wato Antarctica za ta nufi nahiyar Amurka ta Kudu wato Latin Amurka.

An wallafa sakamakon wannan bincike ne a mujallar kimiyya ta National Science Review.

Samuwar katafariyar nahiya

An yi hasashen samun sunan 'Amasia' ne inda za a same shi daga hasashen hadewar nahiyar Amurka ta Arewa da ta Kudu wadanda ake kiran hadakarsu biyu America, da nahiyar Asiya.

Katafariyar nahiya ta karshe da aka sani ita ce Pangea, wadda ta dare zuwa wasu nahiyoyin daban, can baya shekaru miliyan 180 da suka gabata.

Wani hasashen na daban

Musamman ma idan ana magana a kan sauyin doron duniya, wanda a yanzu ne muka ma fara fahimtar yadda yake gaba daya,'' in ji Zheng-Xiang Li, daya daga cikin wadanda suka samar da rahoton.

Masanin ya kara bayani da cewa, ''Dukkanin wannan abu da muke gani zai faru da ma wadanda wasu suka yi a baya, hasashe ne kawai a kan doron ilimin da muka fahimta a yanzu.'' An yi kiyasin cewa duniya ta kai kusan shekara biliyan hudu da rabi ( 4.5 ). A irin sauyin da duniya ke yi, motsin da take yi da kuma ballewar nahiyoyi abu ne da ke faruwa kusan a duk bayan wani lokaci mai tsawo.

Motsi a karkashin tekuna

Yadda duniya ke rasa zafin da take da shi a can cikinta sannu a hankali a tsawon biliyoyin shekaru, doron kunya-kunyar da ke karkashin teku wadda take da kaurin kilomita 7 zuwa 8 yana raguwa sannu a hankali saboda wannan zafi na duniya da ke raguwa, inda kuma hakan ke samar da wasu kunya-kunyar.