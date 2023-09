Mece ce gaskiyar mayar da tallafin man fetur a Najeriya?

Mintuna 15 da suka wuce

Dalilan da suka sa masana ke ganin gwamnati sauya shawara;

"To idan aka duba waɗannan duka za a ga cewa komai da dala ake yi saboda haka dole ne farashin man a gidajen mai ya tashi, to amma rashin tashin ya sa a fahimci cewa lalle gwamnati ce ta dawo da tallafin," in ji shi.

Dillalai sun ce ba tallafi ba ne

Saboda haka ya ce gwamnati haƙuri take yi da ƙaramar riba don tirke farashin man, domin man da ƙasar ke fitarwa waje da dala take sayarwa kuma ta sayo tatacce daga wajen da dala, saboda haka daga cikin wannan kuɗi ne da take samu take haƙuri da kaɗan.