Taliban ta zartar da hukuncin kisa na farko a bainar jama'a

Mintuna 9 da suka wuce

Mai magana da yawun ƙungiyar ya ce an zartar da hukuncin kisan kan Tajmir a gaban taron al'umma a filin wasan da ke lardin Farah da ke kudu maso yammacin ƙasar, bayan da ya amsa laifin kisan kai da ake tuhumarsa da shi.

To sai dai ƙungiyar ba ta fito ƙarara ta bayyana manyan laifukan da za a iya yanke wa mutum irin wannan hukuncin ba.

Haka kuma ƙungiyar ta alƙawarta dawo da tsauraran hukunce-hukuncen da ta yi amfani da su a baya lokacin da take riƙe da ikon ƙasar tsakanin shekarar 1996 zuwa 2001.

To amma aiwatar da wannan hukuncin -da ƙungiyar ta ce ta aiwatar ranar Laraba, na alamta dawo da tsauraran dokokin da shari'ar musulunci.

Kafin zartar da hukuncin an yi yayata batun tare da gayyatar jama'a domin halartar wurin aiwatar da hukuncin.

'''Yan ƙungiyar Taliban sun zo waje na tare da roƙa ta da na yafe masa, sun dage cewa na yafe masa dan Allah, to amma na ce musu ba zan iya yafe masa ba dole ne a kashe shi kamar yadda ya kashe min ɗana''.

"Wannan ka iya zama darasi ga sauran mutane, idan ba a kashe shi ba gobe ma zai sake kashe wani," in ji matar.

A lokacin da take riƙe da iko tsakanin 1996 zuwa 2001, an yi ta sukar ƙungiyar saboda yawan zartar da hukunce-hukunce a bainar jama'a, ciki har da hukuncin kisa da take yawan aiwatarwa a babban filin ƙwallon ƙafa na birnin Kabul.