Amsoshin tambayoyi bakwai kan batun sauya wa NNPC fasali

Sa'a 1 da ta wuce

To amma akwai wasu tambayoyi da ƴan Najeriya za su so jin amsoshinsu kan wannan batu.

Me hakan ke nufin?

A jawabin da ya gabatar a wurin taron, Shugaba Buhari ya ce an mayar da kamfanin mai zaman kansa ne saboda inganta shi, don samar wa ƙasar makamashin da take buƙata.

''A yanzu doka ta ɗora wa kamfanin alhakin tabbatar da samar wa Najeriya wadataccen makamashin da take buƙata domin samun haɓakar tattalin arziki ta hanyar farfaɗo da wasu fannonin da ke buƙatar makashin," in ji shugaban Najeriyar.

An kuma ɗora wa kamfanin na NNPC alhakin ganin ya tabbatar da cewa an samu sauƙi a ɓangaren makamashin ƙasar da kuma taimakawa wajen ganin tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka domin samar wa duniya makamashi.

Mene ne alfanunsa ga ƴan Najeriya?

''Idan da za a ce za a fara gabatar da wasu manyan sauye-sauye musamman na gyara matatun da ake da su ta yadda jama'a za su riƙa samun fetur da kalanzir da gas da disel cikin sauƙi to da matakin zai taimaka, amma idan su ma ƴan kasuwar da aka miƙa wa ragama za su ci gaba da shigo da man ne daga waje suna ɗora riba a kai to lallai a iya cewa an yi ba a yi ba'' in ji masanin.