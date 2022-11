Yadda taron sauyin yanayi na COP27 zai shafi duniya

Mintuna 45 da suka wuce

Mene ne taron MDD kan sauyin yanayi?

Ana yi wa tarukan laƙabi da COPs, wadda a turance ke nufin "Conference of the Parties" wato tarukan ƙasashen duniya waɗanda suka suka sanya hannu kan yarjejeniyar sauyin yanayi ta MDD a shekarar 1992.

Me ya sa ake buƙatar tarukan COPs?

Su wane ne za su halarci taron na COP27?

An gayyaci gwamnatocin ƙasashe fiye da 200. To sai dai wasu shugabannin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ciki har da shugaban Rasha Vladimir Putin ba za su halarci taron ba. To amma ana sa ran halartar wakilai daga ƙasar.