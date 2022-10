''Wani malamina ya ce muryata na tayar masa da sha'awa''

Mintuna 40 da suka wuce

‘’Ni wannan abin ya faru da ni farko a University inda wani malamina ya yi harassing dina by saying that irin voice dina was sexy, yana tayar masa da sha’awa kuma yana so na taimake shi na kashe mai kishirwarnan, shi ma zai taimake ni ta hanyar sawa na ci dukkanin courses dina a makaranta.’’