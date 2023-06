Masuncin da ya tsinci gawar yaro a komar kamun kifi

"Wata rana na kamo gawar jariri. Wane irin laifi jariri ya yi wa wani? Na yi kuka. Da a ce babba ne to da ɗan sauƙi saboda ya rayu, amma dai jariri, ai bai ga komai ba," a cewarsa.

A cewar dakarun tsaron teku na Tunisiya, an tilasta wa baƙin-haure 13,000 komawa gaɓar ruwa a kusa da Sfax saboda maƙare jirgi da suke yi fiye da kima cikin wata ukun farko na wannan shekarar.

An haƙa ƙaburbura a gefen maƙabartar, inda ake jiran sake afkuwar haɗarin kifewar jirgi a tekun.

A kwanan nan an kawo gawarwakin da suka kai 250 dakin ajiyar. Mafi yawansu an jibge su ne a wasu dakuna da ke kusa da juna kuma an dora wasu gawarwakin kan wasu. Koda yake Dakta Cherif ya ce ana kyautata zaton dukkan gawarwakin za a binne su a kaburbura daban-daban.