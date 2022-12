Uwar da ta yi tsayin daka aka zartar da hukuncin kisa ga wadanda suka yi wa 'yarta fyade

Mintuna 18 da suka wuce

By Geeta Pandey

Gabanin rasuwarta, lokacin da take kwance a asibiti cikin halin rai-kwa-kwai mutu-kwa-kwai, 'yan jarida suka fitar da sunanta da Nirbhaya mara tsoro.

Labarin ya ja hankalin duniya, an dauki makwanni na zanga-zangar matsawa gwamnati mabar daukar hukunci mai tsauri kan cin zarafin mata.

An tsinci gawar wanda ya jagoranci fyaden wato direban motar bas din a dakin da ake tsare da shi a gidan kaso watanni kalilan bayan aikata laifin.

Shekaru biyu da suka gabata, a ranar da aka cika shekaru takwas da yi wa 'yarta fyade, watanni kadan bayan rataye mutne hudun da ak samu da laifi, ta fara wni sabon gangami mai taken ''Adalci ga dukkan matan da aka yi wa fyade.''

"Ta wannan hanyar ne zan girmama ruhin 'yata,'' in ji ta. Duk da ciwon kafar da take fama da shi, da dingishi da ke bukatar zuwa asibiti kusan a kowacce rana domin a yi mata gashi.

Kwanaki n farko na zanga-zangar babu mutane sosai, amma a hankali mutane suka fara fitowa, wasu ranakun mutane 15 ne ke fitowa amma haka muke yi ba za mu karya ba,'' In ji Asha Devi, inda ta ce suna bukatar kotu ta sake nazari kan hukuncin.

"An min adalci, ba na bukatar zuwa na yi wani abu, amma ba zan manta yadda nake zuwa na zuna a kofar shiga kotu ni kadai ba.

Ina ganin bai kamata hakan ta sake faruwa ga wani ba, sai na je na zauna tare da iyayenta na taya su kuka da jimami,'' in ji ta.

A shekarar 2012 aka kai wa Nirbhaya hari, an samu karin laifukan fyade 24,923 a Indiya.

''Ana yin dokokin ne a takarda ba tare da aiwatarwa ko zartar da su ba, ana yin alkawarin da ba a cikawa" in ji Asha Devi.

An yi ta kiraye-kirayen a rataye wadanda suka yi ba Nirbhaya fyade

"16 ga watan Disamba, rana ce da bai kamata kowa ya ganta ba, ranar bakin ciki," in ji ta.

Matashiyar 'yarta mai shekara 23 ta kammala gwajin da ake musu na likitar gashin kashi, an gayyace ta tattaunawar neman aiki a asibitoci da dama a dan tsakanin, daya daga ciki sun amince su yi aiki da ita a matsayin likita mai son horon aiki.

"Har an bata katin shaidar aiki da asibiti, za kuma ta fara ranar Litinin.

Lokacin da Asha Devi ta kara ganin 'yarta, sa'o'i kadan kwance take magashiyyan cikin jini an saba mata kamanni.

An yi wa matashiyar fyaden gayya tsakanin direban motar bus da wasu maza biyar, abokin ta namiji da suke tare an lakada masa dukan kawo wuka.

''Abin da ya faru da ita cin zarafi ne da rashin imani, da azabar da ta sha, da tuni ta mutu tun a ranar, amma sai bayan kwanaki 12 ta rasu,'' in ji mahaifiyarta.

"Na yi ta tunanin me ye laifin 'ya ta? Me yasa za ta yi mutuwar wahala? Ina kallon yadda take shan wuya, na kuma samu dan kwarin gwiwa daga gare ta.