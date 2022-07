Yadda firaminista mace ke sauya irin kallon da ake yi wa mata a Tunisia

Hakan ya yi nuna wani babban abin koyi, a cewar Amaney Jamal, daya daga cikin wadanda suka kafa cibiyar binciken ta Arab Barometer, kana shugabar makarantar Princeton School of Public and International Affairs mai mazauni a Amurka.

Sun hada da wata alkali mace wacce aka kwarmata wasu bayanan sirrin rayuwarta a shafin intanet – wanda suka hada da aikata zina, wanda babban laifi ne a kasar ta Tunisia, kana aka tilasta mata and was forced by police to take a virginity test.