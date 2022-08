Ronaldo na son barin United, to amma ina zai koma?

Sa'a 1 da ta wuce

Duk da cewa Cristiano Ronaldo na son barin Manchester United a wannan kaka, amma kalubalen da yake fuskanta shi ne bas hi da kulob din zuwa, kamar yadda masu sharhi suka bayyana wa BBC.

Julien Laurens da Guillem Balague da kuma Raphael Honigstein sun amince cewa dan wasan gaban na son barin wannan kungiya domin bai taba boye komai kan hakan ba, so yake ya bar Old Trafford domin ya samu damar buga Champions.

Balague ya ce tun a baya “Ragnick ya nuna a kori Ronaldo don haka ba wani abin mamaki ba ne don yanzu ya nuna yana son tafiya,” in ji shi.

Simeone na son Ronaldo amma baya da wurin shi’

Yana so ya ci gaba da taka leda har sai yakai shekara 41, in ji Balague, wanda ya kara da cewa ya kamata wani ya shaidawa Ronaldo cewa “wanda yake bara bas hi da zabin abin da za a bas hi”.