Amurka ta ce a tsagaita wuta a Sudan bayan kashe kusan mutum 200

Sa'a 1 da ta wuce

Rundunar jami'ai masu kayan sarki ta RSF ta amsa cewa an yi wannan tattaunawa ta wayar tarho da Mista Blinken a shafinta na sada zumunta sai dai ba ta bayar da wani tabbaci na kawo ƙarshen zaman gabar ba.

An ci zarafin wani jami'in diflomasiyyar Tarayyar Turai a gidansa na aiki, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an yi harbi kan gine-ginen hukumominta da gidajen ajiyar kaya da masaukan baƙinta kuma wawashe su.

An fasa gidajen wasu fararen hula kuma an far wa magidanta, sai dai rundunar RSF ta musanta hannun dakarunta.