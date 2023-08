Ba mu san makomarmu ba a cikin gwamnatin Tinubu: in ji masu bukata ta musaman

Sa'a 1 da ta wuce

“ Akwai dokar da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu a 2018, dokar ta ce duk nade-naden da za a yi a Nijeriya dole ne a bamu kashi biyar cikin dari”, in ji shi.

“ A yanzu an nada minsitoci 48, ka ga za a bamu ministoci akalla guda 3”, In ji shi.

End of podcast promotion

To sai dai a dayan bangaren mataimakin na musaman mai ba shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Abdulaziz Abdulaziz ya ce kamar akwai gaggawa a cikin a alamarin masu bukata ta musaman din.

” Ko kashi 10 cikin 100 ba a nada ba na mukaman da ya kamata a ce gwamnatin ta yi. Ya kamata a ce an zuba ido, a tsaya a ga me zai faru, har zuwa lokacin da gwamnatin za ta kamala, ko za ta yi ko kuma sai ta yi nisa a cikin wannan aiki na nade-naden mukamai kafin a fara yin korafi”, in ji shi.